La differenza del Natale secondo il vescovo di Trieste Enrico Trevisi

Natale nel segno del Giubileo: il programma di tutte le messe e celebrazioni per le Festività e con il vescovo - Natale con i carcerati e nel segno del Giubileo per monsignor Claudio Cipolla: la Diocesi ha infatti diramato una nota con gli appuntamenti nel tempo di Natale del vescovo di Padova. ilgazzettino.it

Natale: Bolzano-Bressanone, le principali celebrazioni presiedute dal vescovo Muser - Nel periodo delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno il vescovo di Bolzano- agensir.it

ANATEMA. Leinad · We wish you a merry christmas. Sei da Anatema, fai la differenza anche a Natale! #Natale #differenza #magia - facebook.com facebook

Sei da Anatema, fai la differenza anche a Natale! #Natale #differenza #magia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.