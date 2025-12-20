Costante regressione, numeri preoccupanti e un dialogo con le amministrazioni che stenta a decollare. Lo stato dell’arte dei mercati della provincia di Pistoia è tutt’altro che florido, come confermato anche da Maurizio Innocenti, presidente nazionale di Anva Confesercenti, che ieri mattina è intervenuto in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche Michele Coppelli, presidente provinciale Anva, e Michele Merola, coordinatore provinciale Anva. Innocenti ha criticato aspramente il mercato del centro storico di Pistoia, oggetto di un’importante ridisposizione dei banchi poco più di due anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi dei mercati in provincia: "Costante regressione: dati choc"

Leggi anche: Olio 2025 in Toscana, qual è la resa delle olive: i dati provincia per provincia

Leggi anche: Mercato immobiliare, la tipologia più richiesta? Il trilocale, ma Milano fa eccezione. I dati in Lombardia, provincia per provincia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La crisi dei mercati in provincia: Costante regressione: dati choc.

La crisi dei mercati in provincia: "Costante regressione: dati choc" - Anva Confesercenti lancia l’allarme e attacca: "Pistoia, un’eccellenza distrutta". msn.com