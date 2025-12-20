La corsa di Airbus Aggiornati 6.000 aerei

Sono state settimane complicate per Airbus, il consorzio aerospaziale europeo costretto a richiamare circa 6.000 aeromobili A320 in tutto il mondo a causa di un aggiornamento urgente del software di controllo. Nella lista è finito anche l’aereo che ha trasportato Papa Leone nel suo viaggio apostolico in Turchia, riparato durante una sosta all’aeroporto di Istanbul. L’allarme è scaturito da un incidente avvenuto a ottobre 2025 su un volo JetBlue, quando l’aereo subì un’improvvisa e inattesa picchiata in fase di crociera, costringendo a un atterraggio di emergenza. L’analisi dell’evento ha rivelato una vulnerabilità critica nel software che gestisce i comandi di volo, in particolare il computer di controllo degli elevatori e degli alettoni (ELAC). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

