AREZZO Tra i protagonisti del calendario 2026 realizzato dal nostro gruppo editoriale – con le sue testate cartacee, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno – interamente dedicato ai protagonisti del mondo del volontariato, c’è " La Conserveria ". Progetto simbolo di inclusione e lavoro utile per ragazzi con autismo, avviato nell’aprile 2015 è diventato nel tempo un modello di occupazione dignitosa e concreta. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: offrire ai ragazzi diversamente abili un impegno quotidiano vero, capace di dare senso alle giornate e favorire autonomia, relazioni e crescita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Conserveria" e gli eroi del volontariato. Tra i protagonisti del calendario 2026

Leggi anche: Agli eroi del quotidiano è dedicato il calendario dell'Arma 2026

Leggi anche: Carabinieri, 15 rinforzi. E c’è il calendario 2026: "Eroi pop del quotidiano"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Conserveria e gli eroi del volontariato. Tra i protagonisti del calendario 2026.

La "Conserveria" e gli eroi del volontariato. Tra i protagonisti del calendario 2026 - AREZZO Tra i protagonisti del calendario 2026 realizzato dal nostro gruppo editoriale – con le sue testate cartacee, La Nazione, ... lanazione.it