Aveva trasformato la cantina sotto a un condominio di Brugherio in un maxi deposito (abusivo) di fuochi d’artificio. Lì gli agenti della questura di Como, che ha condotto le indagini e il sequestro, ha trovato il materiale catalogato come artigianale perché privo della certificazione europea. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - La cantina sotto il condominio trasformata in deposito abusivo di fuochi d'artificio

