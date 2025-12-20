La cantina sotto il condominio trasformata in deposito abusivo di fuochi d' artificio
Aveva trasformato la cantina sotto a un condominio di Brugherio in un maxi deposito (abusivo) di fuochi d’artificio. Lì gli agenti della questura di Como, che ha condotto le indagini e il sequestro, ha trovato il materiale catalogato come artigianale perché privo della certificazione europea. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
