La bomba nel cantiere Maxi-evacuazione per 5mila residenti Strade e negozi chiusi

Ci siamo. Per la seconda volta, dopo l’exploit di settembre. Empoli e Vinci si preparano alla maxi-evacuazione necessaria per svolgere in sicurezza le operazioni di rimozione del secondo ordigno bellico emerso dal cantiere per il nuovo teatro Il Ferruccio in piazza Guerra a Empoli. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 18 gennaio 2026. L’operazione potrebbe essere riprogrammata – con tempestiva comunicazione – in data successiva soltanto in caso di maltempo o di gravi motivi concomitanti. "Per la sicurezza dei cittadini, in via precauzionale, sarà necessario evacuare un’area di raggio pari a 468 metri – fanno sapere dal Comune di Empoli in una nota congiunta – a partire dalla posizione dell’ordigno bellico (così come rappresentato nella mappa, in basso, con il cerchio rosso) che interessa i territori comunali di Empoli e di Vinci, già interessati dal piano del 7 settembre per la rimozione della prima bomba scoperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bomba nel cantiere. Maxi-evacuazione per 5mila residenti. Strade e negozi chiusi Leggi anche: Disinnesco bomba a Verona, al via le operazioni: strade chiuse ed evacuazione dei residenti Leggi anche: Bomba di oltre 500 libbre nel cantiere a Empoli, nuova evacuazione. Ecco quando La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La bomba nel cantiere. Maxi-evacuazione per 5mila residenti. Strade e negozi chiusi; Imprenditore atterra con l'elicottero sulle piste da sci: un anno fa la maxi multa per lo stesso episodio a Madonna di Campiglio. Evacuazione a Empoli e Vinci: pronto il piano operativo per il secondo ordigno al Ferruccio - Approvato il piano per la rimozione dell'ordigno bellico nel cantiere per il nuovo Teatro Il Ferruccio (Piazza G. gonews.it

