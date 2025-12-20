La bambina oltre il pozzo | Ecco la vita di Annarella perché non sia solo vittima

La sera del 18 febbraio 1950 la tredicenne Anna Maria Bracci esce per comprare il carbone, chiude la porta di casa lasciandosi alle spalle la sua spensieratezza, i suoi sogni e le sue speranze. Non tornerà più: il suo corpo verrà rinvenuto il 3 marzo in un pozzo. Nata e morta nella borgata di Primavalle, dove la chiamavano tutti Annarella prima che diventasse "la bambina nel pozzo", vittima di un delitto che ha segnato la memoria collettiva dei romani. Il suo assassino rimane senza volto. Un cold case tra i più misteriosi del dopoguerra che l’avvocata milanese Margherita Vitale affronta ne “ La bambina nel pozzo - Il caso Annarella Bracci”, edito da Giunti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

