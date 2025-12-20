La aspetta fuori da un hotel di Milano e la investe con l’auto | arrestato 25enne per tentato omicidio

Un giovane di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito una donna fuori da un hotel di Milano. La vittima, attesa in strada dal conducente, è stata spaventata e costretta ad attraversare, situazione che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si inserisce in un contesto di gravità e preoccupazione per la sicurezza urbana.

L'ha attesa in strada, fuori da un albergo di Milano, facendola spaventare finché lei non è stata costretta ad attraversare. Ha piantato il piede sul pedale dell'auto investendola, con l'obiettivo di ucciderla. Ieri, 19 dicembre, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo di 25 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La aspetta fuori da un hotel di Milano e la investe con l’auto: arrestato 25enne per tentato omicidio Leggi anche: Prima il tentato rogo dell'auto, poi investe il padre del rivale: uomo arrestato per tentato omicidio Leggi anche: Prima la lite poi investe una donna in via Porpora: arrestato per tentato omicidio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Evaso killer in fuga a Milano: ha accoltellato un collega durante un permesso per lavoro esterno. Sparita da venerdì anche un'altra dipendente - Sapeva che la vittima, un collega di lavoro, stava per iniziare il turno all’alba di sabato 10 maggio. milano.corriere.it Fuori piove ma in Bottega vi aspetta il sole siciliano!!!!! Sono arrivati gli Agrumi da Ribera!!! Arance Mandarini Avocado e tanto altro….ANCHE LA SALSICCIA FRESCA, LE MANDORLE E I PANETTONI AL PISTACCHIO !!!!!!! Vi aspetto in Bottega!! La B - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.