Krstovic Atalanta, possibile un addio a gennaio. La Dea è pronta a ragionare su uno scambio con Pinamonti del Sassuolo. Le ultime Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, il nome Krstovic inizia a circolare con sempre maggiore insistenza tra addetti ai lavori e tifosi. Il club bergamasco, infatti, sta valutando attentamente come intervenire per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Krstovic Atalanta, addio a gennaio? La Dea starebbe ragionando su uno scambio con un altro club di Serie A. Le ultime

Leggi anche: Maldini Atalanta, addio a gennaio? Due club di Serie A hanno messo nel mirino il figlio d’arte. La posizione della Dea

Leggi anche: Oristanio Parma, addio a gennaio? C’è un club di Serie A che starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, Elmas, Beukema, Politano, Lang, Lookman e Scamacca; Krstovic Atalanta, addio a gennaio? La Dea starebbe ragionando su uno scambio con un altro club di Serie A. Le ultime; Nikola Krstovic; Tiago Gabriel piace a tanti, forse a tutte le big. Può bastare un\'offerta alla Krstovic?.

Krstovic Atalanta, addio a gennaio? La Dea starebbe ragionando su uno scambio con un altro club di Serie A. Le ultime - Le ultime Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, il nome K ... calcionews24.com