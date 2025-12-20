Krstovic Atalanta addio a gennaio? La Dea starebbe ragionando su uno scambio con un altro club di Serie A Le ultime
Krstovic Atalanta, possibile un addio a gennaio. La Dea è pronta a ragionare su uno scambio con Pinamonti del Sassuolo. Le ultime Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, il nome Krstovic inizia a circolare con sempre maggiore insistenza tra addetti ai lavori e tifosi. Il club bergamasco, infatti, sta valutando attentamente come intervenire per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Atalanta, ufficiale l'arrivo di Krstovic: i dettagli e il numero di maglia - Formalizzato l'acquisto dell'attaccante montenegrino, che arriva a titolo definitivo dal Lecce per 25 milioni di euro, più il 10% ... corrieredellosport.it
