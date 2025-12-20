Klaus, film scritto e diretto da Sergio Pablos, è un vero e proprio gioiello. Si tratta del primo film d’animazione originale Netflix, che rilegge il mito sempreverde di Babbo Natale provando a immaginare la vita di Santa Claus prima che diventasse la magica figura che oggi tutti i bambini conoscono e attendono. E Klaus, racconto limpido ed emozionante, ha tutte le carte in regola per potersi ergere già a nuovo classico natalizio, da mettere in play dopo aver scartato i regali sotto l’albero. Sarà il gusto intramontabile dell’animazione tradizionale, o magari i colori pastello che fanno da palette a una semplicità cromatica comunque dalla grande ricchezza visiva per i dettagli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Klaus – I segreti del Natale, recensione del film in streaming su Netflix

Leggi anche: Train Dreams: La recensione del nuovo magnifico film con Joel Edgerton disponibile su Netflix

Leggi anche: Il miglior film del secolo ora in streaming su Netflix

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

CHRISTMAS MOVIE Per il nostro terzo appuntamento con i Christmas movies, vorrei consigliare: KLAUS - I SEGRETI DEL NATALE Un film d'animazione diretto da Sergio Pablos (2019). Klaus è una rilettura delle origini di Babbo Natale. U - facebook.com facebook