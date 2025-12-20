KilometroVerdeParma più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento

KilometroVerdeParma promuove la piantumazione di alberi in tutta la città, favorendo una distribuzione equilibrata e capillare. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’effetto isola di calore e valorizzare il contesto urbano, creando un ambiente più sostenibile e vivibile per tutti. Un impegno concreto per il benessere collettivo e la tutela dell’ambiente urbano.

Kilometro Verde Parma, ecco il patto per piantare 100mila alberi in Emilia - Come il Kilometro Verde di Parma, nato sotto l’egida di Davines e Chiesi, due B Corp parmigiane che ... corriere.it

100.000 alberi per #KilometroVerdeParma, progetto di gestione forestale sostenibile. Il Consorzio Forestale è certificato @PEFC da #CSQA #Sostenibilità #PEFC #ForesteSostenibili #KilometroVerdeParma #Biodiversità #Ecologia #Innovazione #Svilupp x.com

Parma - Nuova linfa alla città 7 nuovi Lecci in via Mantova Giovedì 20 novembre, il Consorzio KilometroVerdeParma ha messo a dimora sette Lecci in Via Mantova. Le nuove essenze sostituiscono alberi che, dopo attente analisi tecniche, sono risultati compro - facebook.com facebook

