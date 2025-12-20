KilometroVerdeParma più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento
KilometroVerdeParma promuove la piantumazione di alberi in tutta la città, favorendo una distribuzione equilibrata e capillare. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’effetto isola di calore e valorizzare il contesto urbano, creando un ambiente più sostenibile e vivibile per tutti. Un impegno concreto per il benessere collettivo e la tutela dell’ambiente urbano.
Parma, 20 dic. (Adnkronos) - Aumentare il numero di alberi in città, ma soprattutto distribuirli in modo diffuso, evitando grandi concentrazioni isolate, produce benefici concreti e misurabili. Lo sottolinea Renato Bruni, direttore scientifico dell'Orto Botanico dell'Università di Parma, intervenendo in occasione della piantumazione del 100.000° albero di KilometroVerdeParma. «Avere tanti piccoli boschi o molti interventi sparsi sul territorio aiuta a diversi livelli», spiega, «a partire dalla riduzione delle temperature locali». Dal punto di vista scientifico, evidenzia Bruni, «l'ombra di un albero è più fresca di quella di una tettoia», grazie ai processi di traspirazione delle piante, che contribuiscono anche a migliorare la permeabilità del suolo e la gestione delle piogge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
