KilometroVerdeParma piantato il 100.000° albero

KilometroVerdeParma, nato cinque anni fa, si propone di contribuire alla tutela ambientale attraverso la piantumazione di alberi nel territorio. Con l’obiettivo di rendere il territorio più sano, più pulito e più biodiverso, il consorzio ha raggiunto un importante traguardo, con la messa a dimora del centesimo albero. È un risultato che testimonia l’impegno collettivo per la tutela ambientale e la sostenibilità.

Parma, 20 dic. (Adnkronos) - «Rendere il territorio più sano, più pulito e più biodiverso»: con questo obiettivo, cinque anni fa, è nato il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che oggi celebra un traguardo storico con la messa a dimora del 100.000° albero. A sottolinearne il valore è Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma che definisce il risultato tutt'altro che scontato. «Ci siamo dati un obiettivo quantitativo perché è importante avere dei traguardi. Centomila alberi in cinque anni sembravano una sfida ambiziosa, e invece ce l'abbiamo fatta», afferma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

