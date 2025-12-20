In viale Du Tillot, a Parma è stato messo a dimora il 100.000° albero del progetto KilometroVerdeParma. Un Ginkgo biloba, specie longeva e straordinariamente resistente, scelto come simbolo di memoria, resilienza e continuità tra generazioni. L’albero segna anche l’avvio di un arboreto urbano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: KilometroVerdeParma celebre traguardo storico, piantato 100.000esimo albero

Leggi anche: Villa Borghese, nella valle dei platani piantato il primo clone di “albero monumentale”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

KilometroVerdeParma, piantato il 100.000° albero in viale Du Tillot - Un Ginkgo biloba, specie longeva e straordinariamente resistente, scelto come simbolo di memoria ... parmatoday.it

KilometroVerdeParma celebre traguardo storico, piantato 100.000esimo albero - Un Ginkgo biloba, specie longeva e straordinariamente resistente, scelto come ... lagazzettadelmezzogiorno.it