KilometroVerdeParma piantato il 100.000° albero

KilometroVerdeParma, nato cinque anni fa con l’obiettivo di rendere il territorio più sano, pulito e biodiverso, ha raggiunto un importante traguardo. Con la messa a dimora del suo 100.000º albero, il progetto continua a contribuire alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio naturale della zona. Un risultato che testimonia l’impegno costante della comunità e delle istituzioni locali. La cura del territorio prosegue con rinnovato impegno.

Parma, 20 dic. (Adnkronos) - «Rendere il territorio più sano, più pulito e più biodiverso»: con questo obiettivo, cinque anni fa, è nato il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che oggi celebra un traguardo storico con la messa a dimora del 100.000° albero. A sottolinearne il valore è Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma che definisce il risultato tutt'altro che scontato. «Ci siamo dati un obiettivo quantitativo perché è importante avere dei traguardi. Centomila alberi in cinque anni sembravano una sfida ambiziosa, e invece ce l'abbiamo fatta», afferma.

