Secondo una fonte del servizio di sicurezza ucraino (Sbu) nelle acque neutre del Mar Mediterraneo, l’unità Alpha della Sbu ha colpito una petroliera della «flotta ombra»che la Russia utilizza per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Kiev rivendica l’attacco alla petroliera russa Qendil nelle acque neutre del Mediterraneo

Ucraina, petroliera flotta ombra russa colpita nel Mediterraneo per la prima volta. Kiev: attacco senza precedenti. Il giallo del generale - Per la prima volta, l'intelligence di Kiev ha colpito una petroliera della flotta ombra russa nelle acque neutrali del Mar ... ilmessaggero.it

Due petroliere della flotta fantasma russa in fiamme nel Mar Nero. Kiev rivendica: “Colpite con droni Sea Baby” - Due petroliere che appartengono alla flotta fantasma russa sono state colpite da droni marittimi nelle ultime 24 ore nel Mar Nero. quotidiano.net

Kiev sotto attacco, raffica di missili e droni. Ucraina rivendica: "Colpite due petroliere flotta fantasma russa nel Mar Nero" - ''A Kiev e nella regione, i nostri servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi degli attacchi russi. adnkronos.com

Zelensky, Witkoff e Kushner accolti da Merz a Berlino, il tavolo per sbloccare il piano di pace. Il presidente dell'Ucraina cerca il supporto americano sulla "opzione coreana". Il Cremlino frena: "Mai discussa". L'esercito di Kiev intanto rivendica attacchi a raffineri - facebook.com facebook