Kia Stonic Il crossover più maturo e grintoso

di Francesco Forni Fuori gli artigli, Kia Stonic 2026 introduce un’impostazione più netta nel suo percorso evolutivo. Le proporzioni rimangono compatte con lunghezza di 4.17 metri, larghezza di 1.76 e altezza di 1.52. Le superfici rimodellate generano un equilibrio più definito tra frontale contenuto e coda rinnovata. L’abitacolo propone una plancia riprogettata con materiali più curati. Il pannello che unisce gli schermi distingue le configurazioni. La GT Line ha doppi display da 12.3 pollici. Urban e Style adottano strumentazione con monitor da 4.2 pollici e infotainment da 12.3 pollici compreso nel Launch Pack. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

