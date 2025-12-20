Kia Stonic Il crossover più maturo e grintoso

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Francesco Forni Fuori gli artigli, Kia Stonic 2026 introduce un’impostazione più netta nel suo percorso evolutivo. Le proporzioni rimangono compatte con lunghezza di 4.17 metri, larghezza di 1.76 e altezza di 1.52. Le superfici rimodellate generano un equilibrio più definito tra frontale contenuto e coda rinnovata. L’abitacolo propone una plancia riprogettata con materiali più curati. Il pannello che unisce gli schermi distingue le configurazioni. La GT Line ha doppi display da 12.3 pollici. Urban e Style adottano strumentazione con monitor da 4.2 pollici e infotainment da 12.3 pollici compreso nel Launch Pack. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

kia stonic il crossover pi249 maturo e grintoso

© Quotidiano.net - Kia Stonic. Il crossover più maturo e grintoso

Leggi anche: La Kia Stonic si rinnova, nuovo design e più tecnologia

Leggi anche: Kia Stonic: più moderna e tecnologica, ma sempre di sostanza

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

kia stonic crossover pi249Kia Stonic si rinnova nel segno della filosofia Opposites United - Kia rinnova Stonic e lo fa partendo dal design, interpretato secondo la filosofia 'Opposites United', ovvero il linguaggio stilistico che unisce elementi contrastanti per creare un'identità forte, mod ... ansa.it

KIA Stonic: primi disegni ufficiali del nuovo crossover compatto - Tramite i primi disegni ufficiali, la casa coreana offre i primi spunti in merito al nuovo crossover compatto, che sarà svelato nella seconda metà dell'anno, probabilmente al Salone di ... motorionline.com

kia stonic crossover pi249Nuova Stonic spicca per interni raffinati e digitalizzazione evoluta. Il crossover compatto di Kia compie un salto nel futuro - La nuova Kia Stonic compie un passo avanti sul fronte degli interni e della digitalizzazione, portando nel segmento dei crossover compatti soluzioni tipiche di categorie superiori. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.