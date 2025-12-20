Kenzo porta la moda a casa | Nigo sceglie l’ex residenza di Kenzo Takada per la Paris Fashion Week

Se oggi il vero lusso è l’accesso, Kenzo ha deciso di giocare una carta potentissima. Per la Paris Men’s Fashion Week AutunnoInverno 2026, la maison ha scelto di presentare la collezione in un luogo che non è solo scenografico, ma profondamente simbolico: l’ex casa parigina di Kenzo Takada. Un gesto intimo, quasi silenzioso, che parla molto più di un grande venue affollato. Kenzo sceglie la casa di Kenzo Takada per la Paris Fashion Week Autunno 2026. Dietro la facciata discreta di un edificio del XVIII secolo si apre uno spazio che sembra sospeso fuori dal tempo. La casa, costruita da Kenzo Takada nel 1993 e ridisegnata nel 2018 dallo studio Kengo Kuma & Associates, è considerata da anni una delle residenze più sorprendenti di Parigi: legno, luce naturale, acqua, vuoti e pieni che dialogano tra loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

