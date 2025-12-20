Un attacco nel cuore del Mar Nero ha avuto come conseguenza la ridefinizione della mappa energetica a favore di un Paese un tempo circondato da una muraglia e che oggi è aperto più che mai al mondo: la Cina. L’attacco condotto dall’Ucraina all’oleodotto kazako Caspian Pipeline Consortium (CPC), più precisamente al tratto nel porto russo di Novorossiysk, ha segnato un cambio di strategia per Astana: i l petrolio sta fluendo a volumi sempre più crescenti in direzione di Pechino. Il prezioso greggio alimentava, prima dei fatti, diverse rotte energetiche. Ora tutto sta cambiando e noi europei siamo chiamati a fare i conti anche con questo “cambio di programma”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Kazakstan: la crisi del Mar Nero spinge il greggio verso la Cina

