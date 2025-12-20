Kate Winslet è diventata regista grazie al figlio | La sua sceneggiatura mi ha fatto cambiare idea

La star di Titanic e Avatar ha diretto il suo primo film, Goodbye June, anche grazie al lavoro di Joe Anders che ha lavorato alla stesura dello script. Diventare regista non era tra gli obiettivi di Kate Winslet ma l'attrice premio Oscar ha cambiato repentinamente idea quando ha letto la sceneggiatura di Goodbye June scritta da suo figlio Joe Anders, figlio avuto dall'ex marito Sam Mendes. Kate Winslet ne ha parlato in una recente intervista nella quale ha spiegato il processo che l'ha portata alla regia del suo primo lungometraggio dopo una lunga e ricca carriera da attrice al cinema e in televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

