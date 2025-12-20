Karembeu | La Sampdoria ha sempre un posto speciale nel mio cuore Ringrazio la famiglia Mantovani per una cosa
Karembeu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex giocatore ha ripercorso anche l’esperienza alla Sampdoria Lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per Christian Karembeu. Ecco alcune dichiarazioni dell’ex giocatore della Sampdoria. SANREMO – «Quando giocavo alla Sampdoria venivo spesso in città. Mi sono innamorato del mare e dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ex Sampdoria, Christian Karembeu torna in Liguria da vice presidente di un club di Serie D - L'ex centrocampista della Sampdoria, Christian Karembeu, torna in Liguria come vice presidente di uno storico club di Serie D ... clubdoria46.it
La mia seconda vita - Il canaco, con un passato importante da calciatore ad altissimi livelli con la Francia ed il Real Madrid, ha acquisito il 37,5% del club ligure, oggi in Serie D ... msn.com
La Sanremese ufficializza un importante cambiamento a livello societario. Christian Karembeu e l’imprenditore Theodoros Ornithopoulos entrano nel capitale del club con una quota del 37,5% ciascuno, con l’ex centrocampista di Real Madrid e Sampdoria ch - facebook.com facebook
