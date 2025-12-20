Kanye West ritorna a Campovolo nel 2026 | cos’era successo l’ultima volta per l’organizzazione del concerto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kanye West in concerto alla RCF Arena il 18 luglio 2026 per l'Hellwatt Festival. Dai retroscena sul no del 2023 alle richieste impossibili svelate dal manager di Vivo Concerti Clemente Zard. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Biglietti per Kanye West a Campovolo 2026: quando sono in vendita

Leggi anche: Kanye West, ora è ufficiale: nel 2026 un concerto in Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Kanye West torna in Europa, il 18 luglio al Campovolo di Reggio Emilia. Nel 2023 lo spettacolo saltò per la richiesta last minute di una piramide; Kanye West torna in Europa, il 18 luglio al Campovolo a Reggio Emilia; Kanye West torna in Europa, il 18 luglio al Campovolo a Reggio Emilia.

kanye west ritorna campovoloKanye West torna in Europa: il 18 luglio concerto al Campovolo di Reggio Emilia - Due anni fa il concerto di Kanye West al Campovolo di Reggio Emilia diventò un misterioso tormentone: alla fine, dopo settimane di rumor, indizi e anticipazioni non se ne fece di niente. msn.com

kanye west ritorna campovoloKanye West annuncia il suo primo concerto in Italia il 18 luglio: quando comprare i biglietti per l’evento - Il 18 luglio 2026 Kanye West esordirà in concerto in Italia alla RCF Arena di Campovolo. fanpage.it

kanye west ritorna campovoloKanye West torna in Europa, il 18 luglio al Campovolo di Reggio Emilia. Nel 2023 lo spettacolo saltò per la richiesta last minute di una piramide - Le prevendite «early bird», con sconti per chi acquisterà il tagliando a scatola chiusa a sette mesi dalla data, inizieranno lunedì 22 ... corrieredibologna.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.