Kanguro 300 e Seiemmezzo Moto Morini quanta qualità Il nuovo anno è un salto in avanti

Moto Morini riporta in vita uno dei suoi modelli storici più amati: la Kanguro. È una dual adventure moderna, versatile e accessibile che strizza l’occhio agli anni ’80 con una sagoma snella. Ogni elemento per centralizzare i pesi, a partire dal serbatoio sotto la sella. Il motore è un monocilindrico di 300cc accreditato di una potenza di 34 CV e di una coppia di 27 Nm, adatto quindi anche a chi ha patente A2. Il telaio è in acciaio, con forcellone e telaietto posteriore in alluminio. Il reparto sospensioni conta su una forcella da 41 mm e su un mono abbinato a un leveraggio progressivo, che assicurano un’escursione di 250 mm alle ruote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

