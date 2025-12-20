Juventus Torino Under 17 LIVE | le formazioni ufficiali del Derby Rostagno e Mosca dal 1? confermato Paonessa al centro dell’attacco
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Torino Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: Rostagno; Mosca, Osakue, Rocchetti, Carfora; Banchio, Brancato, Marchisio; Corigliano, Paonessa, Santa Maria All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
