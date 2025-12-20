Juventus Torino Under 17 5-1 LIVE | Santa Maria da rapace altro assist di Paonessa

La partita tra Juventus Torino Under 17 e Santa Maria si è conclusa con un punteggio di 5-1, con Santa Maria che si è distinta per un assist di Paonessa. Di seguito si propone una sintesi dettagliata dell'incontro, comprensiva di moviola, tabellino e cronaca live, valida per la decima giornata del campionato 2025/26.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: 5-1 sintesi e moviola. 56? Paratona Rostagno- Daba Jawo taglia dietro Osakue e con la punta del piede prova a scavalcare Rostagno: il portiere della Juve risponde presente 54? GOL DELLA JUVE- Paonessa mette al centro per Santa Maria che tocca in girata e cala il quinto gol bianconero 52? Altro stop ora, Mosca ancora a terra: è pronto il cambio per lui 48? Gaffurini a terra, gara sospesa momentaneamente per l’entrata dello staff medico granata 46? Fallo su Corigliano, in 3 sul dieci della Juventus INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 46? Prova ad alzare il pressing il Torino, Derby più vivo che mai 39? Chiusura fantastica di Osakue- Il difensore recupera su Daba Jawo e chiude un’ottima offensiva per il Torino 36? GOL DELLA JUVE- Paonessa appoggia per Corigliano che beffa il portiere ospite sul primo palo, punizione perfetta 35? Punizione per la Juve- Marchisio, Paonessa e Corigliano sul pallone 29? Qualche problemino per Mosca, sembra dolorante il terzino di Grauso 24? ANCORA PAONESSA- Assist al bacio di Carfora che trova Paonessa ben posizionato, stop e tiro all’angolino 21? Reclama un rigore Banchio, per il direttore di gara si può proseguire 18? GOL DELLA JUVE- Marchisio lestissimo a coordinarsi alla perfezione, sventola da fuori area deviata leggermente e pallone in rete 16? Primo ammonito del match- Cai trattiene Corigliano che se n’era andato con un sombrero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 17 5-1 LIVE: Santa Maria da rapace, altro assist di Paonessa

Leggi anche: Juventus Torino Under 17 3-1 LIVE: Paonessa fa doppietta, assist di Carfora

Leggi anche: Juventus Torino Under 17 1-1 LIVE: Paonessa la pareggia, assist perfetto di Mosca!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Under 17: Torino-Juventus 0-2; Under 17-16-15 serie A/B - Weekend di gloria per Juventus e Torino con successi tirati. Dilaga l'U15 granata; Torino, la giornata: derby della Mole under 17 alle 11; Under 17 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate.

Il derby della Mole LIVE! Under 17, Juventus-Torino 4-1 - Lo è per la prima squadra ma lo è anche per le giovanili, soprattutto se si parla di ragazzi che a 16 an ... msn.com