di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: 3-1 sintesi e moviola. 29? Qualche problemino per Mosca, sembra dolorante il terzino di Grauso 24? ANCORA PAONESSA- Assist al bacio di Carfora che trova Paonessa ben posizionato, stop e tiro all’angolino 21? Reclama un rigore Banchio, per il direttore di gara si può proseguire 18? GOL DELLA JUVE- Marchisio lestissimo a coordinarsi alla perfezione, sventola da fuori area deviata leggermente e pallone in rete 16? Primo ammonito del match- Cai trattiene Corigliano che se n’era andato con un sombrero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 17 3-1 LIVE: Paonessa fa doppietta, assist di Carfora

Leggi anche: Juventus Torino Under 17 1-1 LIVE: Paonessa la pareggia, assist perfetto di Mosca!

Leggi anche: Juventus Spezia Under 17 2-0 LIVE: doppietta di Paonessa!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Under 17: Torino-Juventus 0-2; Under 17-16-15 serie A/B - Weekend di gloria per Juventus e Torino con successi tirati. Dilaga l'U15 granata; Torino, la giornata: derby della Mole under 17 alle 11; Under 17 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate.

Il derby della Mole LIVE! Under 17, Juventus-Torino - Lo è per la prima squadra ma lo è anche per le giovanili, soprattutto se si parla di ragazzi che a 16 an ... msn.com