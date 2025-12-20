Juventus Torino Under 17 3-1 LIVE | Paonessa fa doppietta assist di Carfora

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: 3-1 sintesi e moviola. 29? Qualche problemino per Mosca, sembra dolorante il terzino di Grauso 24? ANCORA PAONESSA- Assist al bacio di Carfora che trova Paonessa ben posizionato, stop e tiro all’angolino 21? Reclama un rigore Banchio, per il direttore di gara si può proseguire 18? GOL DELLA JUVE- Marchisio lestissimo a coordinarsi alla perfezione, sventola da fuori area deviata leggermente e pallone in rete 16? Primo ammonito del match- Cai trattiene Corigliano che se n’era andato con un sombrero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

