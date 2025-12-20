Juventus Torino Under 17 2-1 LIVE | Marchisio ribalta il Derby sventola leggermente deviata da fuori area

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: 2-1 sintesi e moviola. 21? Reclama un rigore Banchio, per il direttore di gara si può proseguire 18? GOL DELLA JUVE- Marchisio lestissimo a coordinarsi alla perfezione, sventola da fuori area deviata leggermente e pallone in rete 16? Primo ammonito del match- Cai trattiene Corigliano che se n’era andato con un sombrero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

