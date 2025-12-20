di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita in il Torino all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per il recupero della decima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17: 1-1 sintesi e moviola. 15? Ora prova ad impostare la squadra di Grauso, ritmi più bassi e Toro attendista 11? Gol annullato ad Osakue- Inserimento col contagiri del difensore che mette nel sacco, tutto fermo però: era in posizione irregolare 8? Inizio scoppiettante di Derby: un gol per parte e difese colpite a freddo 5? GOL DELLA JUVE- Corigliano serve Mosca, servizio fantastico del terzino che trova Paonessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 17 1-1 LIVE: gol annullato ad Osakue, gara vivissima e ricca di occasioni

