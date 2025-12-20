Juventus | titolo in borsa vola oltre offerta di Tether

Il titolo della Juventus continua a infiammare Piazza Affari, con un rally che non accenna a fermarsi nonostante il secco rifiuto di Exor all’offerta miliardaria di Tether Investments. Nella seduta di venerdì, le azioni bianconere hanno chiuso con un balzo del 7,25% a 2,81 euro per titolo, superando abbondantemente i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

