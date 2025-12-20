Il siparietto di Spalletti Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse indiscrezioni sulla situazione interna alla Juventus, con le voci sui dissidi tra David e lo Spogliatoio. Un retroscena di Tuttosport ha raccontato di dissidi tra David e lo spogliatoio bianconero, con il canadese che non veniva invitato alle cene della squadra. “Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti e il siparietto in conferenza su David

Leggi anche: Juventus, Spalletti in conferenza: “David integrato”

Leggi anche: Juventus, David e Openda entrati in campo troppo tardi? Spalletti fa mea culpa: cosa è successo nella conferenza stampa post Fiorentina

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juve, morale sottoterra dopo il Napoli: il siparietto Spalletti-Kalulu e la mossa di Luciano; Spalletti spiazza tutti: Col Napoli ho sbagliato formazione. Giocherà Zhegrova; Juventus, siparietto Spalletti: Faccio il brindisi perché a cena con i giornalisti non ci vado, io; Juventus-Pafos, probabili: Zhegrova titolare, il centravanti sarà David.

Juventus, siparietto Spalletti: "Faccio il brindisi perché a cena con i giornalisti non ci vado, io" - Con le telecamere che ancora riprendevano e i microfoni aperti, Spalletti si è lasciato andare a una breve battuta: " Si fa il brindisi di Natale... calciomercato.com

Juve, Spalletti: "David non invitato a cena? Mette il formaggio sulle vongole...". VIDEO - Roma, l’allenatore ha parlato anche delle voci circolate in questi giorni su una presunta esclusione di David dalle cene, da parte di alcuni compagni di ... sport.sky.it