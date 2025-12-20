Juventus-Roma tutto sul big match dello Stadium | orario arbitro e dove vederla
La sedicesima giornata di Serie A propone uno snodo che pesa come un macigno sulla classifica. Juventus e Roma si ritrovano questa sera all’ Allianz Stadium per una sfida che può ridisegnare gli equilibri del campionato. Calcio d’inizio fissato alle 20.45, con la direzione affidata all’arbitro Simone Sozza. Per i bianconeri è l’occasione di rientrare definitivamente nel gruppo di testa; per i giallorossi, invece, una vittoria significherebbe agganciare (seppur momentaneamente) la vetta, in attesa dei recuperi delle squadre impegnate a Riad in Supercoppa. Come arriva la Juventus. Non è un’ultima chiamata, ma poco ci manca. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Juventus-Roma, sfida Champions allo Stadium: orario, formazioni e dove vederla
Leggi anche: Juventus-Roma, sfida Champions allo Stadium: orario, formazioni e dove vederla
Juventus-Roma, Gasperini: Ho scelto la Roma e non la Juve perché è più difficile; Juventus-Roma, statistiche e curiosità del big-match della 16ª giornata; Juventus-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A; Serie A, Juventus – Roma: dove vederla e probabili formazioni.
Juve-Roma senza Cabal ed Hermoso: le ultime sulle formazioni - Lo Stadium sarà tutto esaurito, in arrivo da Roma oltre 2mila romanisti. corrieredellosport.it
Probabili formazioni Juventus-Roma: cosa filtra su Bremer e Dybala, David in pole - Le possibili scelte di Spalletti e Gasperini per il match Juventus- fantamaster.it
Juventus, Cabal out dai convocati per la Roma a causa di un affaticamento muscolare - Assenza a sorpresa tra i convocati della Juventus per la partita di questa sera contro la Roma. m.tuttomercatoweb.com
È l'ora di Openda: in Juventus-Roma la chance di sbloccarsi e trovare la prima rete in Serie A x.com
16 Serie A Juventus Stadium Ore 20.45 Il racconto su Radio Romanista DAJE - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.