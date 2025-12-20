Juventus Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20,45 Juventus e Roma scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 16esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN, anche via satellite sui canali Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

