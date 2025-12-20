Juventus-Roma ricorsi storici ed ex ingombranti

La partita tra Juventus e Roma rappresenta uno degli incontri più ricchi di storia e significato nel calcio italiano. Nel corso degli anni, diversi episodi e confronti hanno contribuito a definire questa rivalità, lasciando un’impronta indelebile negli appassionati e nelle memorie di entrambe le tifoserie. Questi ricordi e tensioni passate continuano a influenzare il rapporto tra le due squadre e i loro supporter. Juve-Roma, ricorsi storici ed ex ingombranti.

La sfida tra Roma e Juventus non è mai stata una partita come tutte le altre. Nel tempo, infatti, diversi eventi hanno contribuito a rendere questa rivalità speciale: dall'arcinoto gol annullato a Turone, costato alla Roma lo scudetto 1980-81, al 2-2 del Delle Alpi della stagione 2000-2001 – firmato Montella e Nakata – che ha praticamente spianato la strada verso il terzo scudetto della storia giallorossa, fino al celebre gesto del "quattro e a casa" di Totti a Tudor nel 4-0 dell'8 febbraio 2004. O, più recentemente, il 3-2 dello Juventus Stadium del 5 ottobre 2014, una vittoria bianconera accompagnata da forti polemiche per la direzione dell'arbitro Rocchi.

