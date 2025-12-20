La vittoria nell’ultimo turno contro il Como ha permesso alla Roma di tornare a sorridere dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari, che avevano rallentato la corsa dei giallorossi. Per restare nelle zone alte della classifica servirà trovare continuità di risultati, che la formazione di Gasperini cercherà all’ Allianz Stadium nello scontro diretto con la Juventus. Una gara, quella in programma alle ore 20.45, che permetterà di capire se la Roma avrà fatto passi avanti nei big match, riuscendo finalmente a sfatare questo tabù. A Torino ci saranno in palio punti importantissimi soprattutto per la corsa Champions, con i bianconeri che vorranno accorciare le distanze dai giallorossi, che a loro volta proveranno a scappare via. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Juventus-Roma, probabili formazioni: un solo cambio rispetto al Como

