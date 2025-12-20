Juventus-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Big match all'Allianz Stadium. Oggi, sabato 20 dicembre, la Juventus sfida la Roma – in diretta tv e streaming – nella 16esima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal fondamentale successo nello scontro diretto Champions con il Bologna, battuto 1-0 al Dall'Ara, mentre i giallorossi hanno superato il Como, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Juventus-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Leggi anche: Como-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Juventus-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A; Juventus-Roma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Juventus-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Juventus-Roma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.
Juventus-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Gli uomini di Spalletti ospitano i giallorossi di Gasperini all'incontro valido per la 16ª giornata di campionato ... tuttosport.com
Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - Roma è la partita clou della 16ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45 con diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN, Sky Sport e NOW ... fanpage.it
Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Il programma della 16^ giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Juventus e Roma. fantacalcio.it
Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A
"Juventus-Roma, ricordo quello che finì con Rudi Garcia a suonare il violino in maniera polemica. Eravamo primi con la Juventus a pari punti, avremmo avuto semplicemente bisogno di non perderla quella partita (finì 3-2 per i bianconeri, ndr), quel risultato ha - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Roma x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.