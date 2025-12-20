La diretta live di Juventus-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Juventus-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Leggi anche: Juventus-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26; Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Roma, Gasperini: Ho scelto la Roma e non la Juve perché è più difficile; Cabal, testata da Champions: la Juve vince a Bologna e sale a -1 dalla Roma.

Juventus-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it