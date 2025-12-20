Tutto pronto all’ Allianz Stadium per il calcio d’inizio di Juventus-Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A. La vittoria nell’ultimo turno contro il Como ha permesso ai giallorossi di tornare a sorridere dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari, che avevano rallentato la corsa della squadra di Gasperini. A Torino ci sono in palio punti importantissimi soprattutto per la corsa Champions, con i bianconeri che vorranno accorciare le distanze dai giallorossi, che a loro volta proveranno a scappare via. Le formazioni ufficiali. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala dal 1?, sorpresa Ziolkowski

Leggi anche: Roma-Viktoria Plzen LIVE, le formazioni ufficiali: Ziolkowski e Dybala dal 1?

Leggi anche: Cremonese-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Ziolkowski e Baldanzi dal 1?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni; Serie A | Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus; Calcio Live: le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese, stasera Juve-Roma.

Juve-Roma, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Spalletti-Gasperini, duello Champions - I bianconeri sono in cerca di conferme, dopo la vittoria contro il Bologna, per continuare a scalare la classifica ... msn.com