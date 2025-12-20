La Serie A entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Juventus-Roma, valida per la 16ª giornata di campionato, è in programma sabato 20 dicembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. In palio non ci sono solo tre punti pesanti, ma anche un possibile snodo decisivo nella corsa ai vertici della classifica. Chi non sarà sugli spalti potrà comunque seguire il match in diretta, scegliendo tra diverse soluzioni televisive e streaming. Vediamo nel dettaglio tutte le opzioni disponibili. Dove vedere Juventus-Roma in diretta tv e streaming. La sfida sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN, con possibilità di visione anche sul canale 214 di Sky per gli utenti abilitati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juventus-Roma in streaming gratis e tv: dove vederla e tutte le offerte disponibili

Leggi anche: Juventus-Roma streaming diretta live gratis? Dove vederla in tv

Leggi anche: Juventus-Cagliari streaming gratis? Dove vederla in diretta e in tv

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Juventus – Roma: dove vedere la partita in TV e streaming; Juventus-Roma streaming gratis – Guarda live ora; Juventus Play, come vedere il canale tv bianconero gratis: repliche delle partite, conferenze e contenuti d'archivio.

Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni ufficiali - Roma è la partita clou della 16ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45 con diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN, Sky Sport e NOW ... fanpage.it