Juventus – Roma formazioni ufficiali | Openda dal primo
Sono uscite le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Roma. Openda parte titolare, Conceicao e Yildiz sulle fasce. Torna Titolare Bremer. Juve, la formazione ufficiale Gli undici titolari scelti da Spalletti: Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti. Roma, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
