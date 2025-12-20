Sono uscite le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Roma. Openda parte titolare, Conceicao e Yildiz sulle fasce. Torna Titolare Bremer. Juve, la formazione ufficiale Gli undici titolari scelti da Spalletti: Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti. Roma, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus – Roma, formazioni ufficiali: Openda dal primo

