Juventus Roma 2-1 | vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium
La partita tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A, si è conclusa con una vittoria di misura per i bianconeri. Al Allianz Stadium di Torino, i due club si sono affrontati con intensità, portando a un risultato che riflette gli sforzi di entrambe le squadre. Di seguito, si presenta una sintesi dettagliata, il tabellino e la cronaca live del match. Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium.
Juventus Roma: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match dell’Allianz Stadium di Torino, valido per la sedicesima giornata di Serie A Alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 20252026. Tra rinvii e ipotesi, il weekend che anticipa il Natale in Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
