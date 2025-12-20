Juventus Roma 2-1 | vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium

La partita tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A, si è conclusa con una vittoria di misura per i bianconeri. Al Allianz Stadium di Torino, i due club si sono affrontati con intensità, portando a un risultato che riflette gli sforzi di entrambe le squadre. Di seguito, si presenta una sintesi dettagliata, il tabellino e la cronaca live del match. Juve Roma 2-1: vittoria di carattere dei bianconeri allo Stadium.

Juventus-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao, Openda e Baldanzi - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, Juventus-Roma 2-1 al 75' - 0 dopo i primi 45’: sfida d’alta classifica All’Allianz Stadium di Torino, dopo i primi 45’, Juventus- msn.com

Juventus-Roma 1-0 a fine primo tempo Come finirà la partita dell'Allianz Stadium - facebook.com facebook

SERIE A | Juventus-Roma in campo DIRETTA #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.