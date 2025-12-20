Juventus-Roma 2-1 Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri

La partita tra Juventus e Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A, si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1. Openda e Conceiçao hanno contribuito a portare i tre punti alla Juventus, che ora si trova a 29 punti in classifica, avvicinandosi al quarto posto occupato dai giallorossi, fermi a 30.

La Juventus vince 2-1 contro la Roma nel match valido per la 16ª giornata di Serie A e sale a 29 punti in classifica, avvicinandosi al quarto posto occupato dai giallorossi, fermi a quota 30. Primo tempo all' Allianz Stadium piuttosto bloccato fino al finale. Al 44' Conceiçao sblocca il risultato con un diagonale rasoterra, prima dell'intervallo. La ripresa regala maggior spettacolo. Al 70' Openda raddoppia a porta vuota dopo una parata di Svilar sul colpo di testa di McKennie, trovando il primo gol in Serie A.

