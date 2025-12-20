Juventus-Roma 2-1 Baldanzi non basta | altro ko in un big match
La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1. La Roma, nonostante gli sforzi di Baldanzi, non è riuscita a ottenere il risultato desiderato. La sfida, valida per la sedicesima giornata di Serie A, evidenzia le difficoltà della squadra giallorossa nei confronti delle big.
La Roma inciampa ancora in un confronto di alto livello. All’ Allianz Stadium arriva una nuova sconfitta nei big match: la Juventus si impone 2-1 nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. A decidere l’incontro sono le reti di Conceiçao e Openda, inutile il gol giallorosso firmato da Baldanzi. La partita. Eppure l’approccio dei giallorossi è tutt’altro che rinunciatario. La squadra di Gasperini gioca con coraggio e prova a prendere in mano l’iniziativa in una partita spezzettata dai numerosi duelli. Svilar si fa trovare pronto con interventi decisivi prima su Openda e poi su Conceicao. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
