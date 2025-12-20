Juventus Roma 2-0 LIVE | raddoppiano i bianconeri! Va in gol Openda

La partita tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A, si sta svolgendo all’Allianz Stadium di Torino. Segui con noi aggiornamenti, sintesi, tabellino e cronaca in tempo reale. Alle 20.00, i bianconeri hanno segnato il secondo gol, con Openda che è andato in rete. Juve Roma 2-0 LIVE: raddoppiano i bianconeri! Va in gol Openda.

Juventus Roma: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match dell’Allianz Stadium di Torino, valido per la sedicesima giornata di Serie A Alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 20252026. Tra rinvii e ipotesi, il weekend che anticipa il Natale in Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Roma 2-0 LIVE: raddoppiano i bianconeri! Va in gol Openda Leggi anche: Roma Viktoria Plzen 0-2 LIVE: raddoppiano gli ospiti, gol di Souare Leggi anche: Juventus Roma 1-0 LIVE: Yildiz va vicinissimo al gol del raddoppio! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Roma: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26; Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni. LIVE Juventus-Roma 2-0 Serie A 2025/2026: Juventus-Roma 2-0 Openda - Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Juventus-Roma 2-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao, Openda e Baldanzi - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

DIRETTA/ Juventus Roma (risultato 1-0) video streaming tv: salva Svilar! (Serie A, 20 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Juventus Roma, streaming video tv: a Torno una partita importantissima tra i bianconeri (20 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

Serie A, Juventus-Roma 1-0 dopo i primi 45’: rete di Conceição al 44’ Lazio-Cremonese 0-0: biancocelesti fermati in casa dai grigiorossi Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-crona - facebook.com facebook

SERIE A | Juventus-Roma in campo DIRETTA #ANSA x.com

