Juventus Roma 1-0 LIVE | Conceicao porta in vantaggio i bianconeri!

Alle 20, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà la sfida tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Di seguito, sarà possibile seguire la sintesi, il tabellino e la cronaca in tempo reale dell’incontro. Juve Roma 1-0 LIVE: Conceicao porta in vantaggio i bianconeri!

Juan #Cabal salta #Juventus-Roma per un affaticamento muscolare x.com

