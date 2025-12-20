Juventus-Roma 1-0 all’intervallo | Conceicao firma il vantaggio

Nel corso del primo tempo, la Juventus si trova in vantaggio sulla Roma con un risultato di 1-0. La rete che ha deciso l’andamento della prima frazione è stata segnata da Conceicao al 44’, portando i bianconeri avanti nel punteggio. La ripresa si preannuncia ancora incerta e aperta a diverse possibilità.

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo contro la Roma: allo Stadium è 1-0 grazie al gol di Conceicao al 44'. La partita si accende nella parte finale della prima frazione, dopo una lunga fase di equilibrio e di studio. La Juve cresce con il passare dei minuti, alza il ritmo e trova continuità negli ultimi venti metri, sfruttando la vivacità di Yildiz tra le linee. Il gol nel finale di primo tempo. L'azione decisiva nasce proprio dai piedi del talento turco: Yildiz avvia la manovra, Cambiaso prolunga in area e Conceicao, a due passi dalla porta, batte Svilar con un tiro angolato, facendo esplodere lo Stadium.

