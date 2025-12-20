Juventus-Roma 1-0 all’intervallo | Conceicao firma il vantaggio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del primo tempo, la Juventus si trova in vantaggio sulla Roma con un risultato di 1-0. La rete che ha deciso l’andamento della prima frazione è stata segnata da Conceicao al 44’, portando i bianconeri avanti nel punteggio. La ripresa si preannuncia ancora incerta e aperta a diverse possibilità.

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo contro la Roma: allo Stadium è 1-0 grazie al gol di Conceicao al 44’. La partita si accende nella parte finale della prima frazione, dopo una lunga fase di equilibrio e di studio. La Juve cresce con il passare dei minuti, alza il ritmo e trova continuità negli ultimi venti metri, sfruttando la vivacità di Yildiz tra le linee. Il gol nel finale di primo tempo. L’azione decisiva nasce proprio dai piedi del talento turco: Yildiz avvia la manovra, Cambiaso prolunga in area e Conceicao, a due passi dalla porta, batte Svilar con un tiro angolato, facendo esplodere lo Stadium. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

juventus roma 1 0 all8217intervallo conceicao firma il vantaggio

© Thesocialpost.it - Juventus-Roma 1-0 all’intervallo: Conceicao firma il vantaggio

Leggi anche: Juventus Roma 1-0 LIVE: Conceicao porta in vantaggio i bianconeri!

Leggi anche: Juventus Women Roma 1-1 LIVE: Haavi dopo l’iniziale vantaggio di Vangsgaard INTERVALLO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A | I precedenti di Juventus-Roma; Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26; La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1.

juventus roma 1 0Serie A, Juventus-Roma 2-1 al 75' - 0 dopo i primi 45’: sfida d’alta classifica All’Allianz Stadium di Torino, dopo i primi 45’, Juventus- msn.com

juventus roma 1 0LIVE Juventus-Roma 2-1 Serie A 2025/2026: Juventus, entra David per Openda - Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

juventus roma 1 0Juventus-Roma 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Roma di Sabato 20 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.