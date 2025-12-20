Juventus Roma 0-0 LIVE | Si parte!
Alle 20:00, allo stadio Allianz di Torino, si apre la sfida tra Juventus e Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Seguiranno aggiornamenti sulla partita con sintesi, tabellino e cronaca live. Juventus Roma 0-0 LIVE: Si parte!
Juventus Roma: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match dell’Allianz Stadium di Torino, valido per la sedicesima giornata di Serie A Alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 20252026. Tra rinvii e ipotesi, il weekend che anticipa il Natale in Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: LIVE Juventus-Roma 0-0, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si parte!
Leggi anche: DIRETTA Serie A, non solo Napoli-Juventus: Cagliari-Roma 0-0, si parte! LIVE
Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26; Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Roma: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Roma, tra scudetto e obiettivo Champions.
Serie A, Lazio-Cremonese finisce 0-0. Alle 20.45 c’è Juventus-Roma - 45 c’è il big match tra Juventus e Roma, in diretta su Sky. tg24.sky.it
Cronaca Juventus-Roma 0-0 live: al via il match - Gasperini contro la Juventus (che ha sfiorato durante l'estate) e Spalletti ancora una volta da ex contro la Roma. msn.com
Diretta live | Serie A, Juventus-Roma: 0-0 - Juventus e Roma si affrontano nel big match della sedicesima giornata di Serie A. msn.com
Roma-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A
Serie A, in campo Juventus-Roma: sfida d'alta classifica Lazio-Cremonese 0-0: biancocelesti fermati in casa dai grigiorossi Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiorna - facebook.com facebook
Juan #Cabal salta #Juventus-Roma per un affaticamento muscolare x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.