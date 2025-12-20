Juventus Next Gen tre bianconeri convocati da Spalletti per Juve Roma Ecco quali talenti saliranno dalla seconda squadra
Juventus Next Gen, Spalletti deve far fronte alle assenze. Il portiere Scaglia e i difensori Pedro Felipe e Rouhi aggregati al gruppo. La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida d’alta classifica contro la Roma facendo affidamento sulla qualità dei giovani della Next Gen. Per sopperire alle numerose assenze che hanno colpito il reparto difensivo e quello dei portieri, il tecnico toscano ha ufficializzato la convocazione di tre talenti provenienti dalla seconda squadra bianconera. Tra i volti nuovi che siederanno in panchina stasera all’Allianz Stadium figurano il portiere Simone Scaglia, il centrale Pedro Felipe e il terzino Jonas Rouhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
