Juventus il tributo a Del Piero con la nuova ADP Collection

La Juventus rende omaggio ad Alessandro Del Piero con la nuova ADP Collection, un tributo che celebra la carriera e l’eredità del simbolo bianconero. Durante il riscaldamento del match contro la Roma, la squadra ha reso omaggio a Del Piero, presente a bordocampo, sottolineando il legame tra passato e presente. Questa iniziativa riflette il rispetto e l’affetto che la società e i tifosi nutrono per una delle icone più rappresentative della storia juventina.

Il tributo ad Alessandro Del Piero Durante il riscaldamento del big match contro la Roma, la squadra bianconera ha omaggiato Alex Del Piero presente a bordocampo. La Juventus ha lanciato la Collezione ADP per celebrare una delle leggende del club bianconero: Alessandro Del Piero. La maglia pre-partita, è stata utilizzata

La Juventus e Del Piero insieme con adidas: nasce la collezione ADP, un tributo alla carriera del capitano bianconero - Adidas e Juventus presentano la collezione ADP grazie ad una speciale collaborazione con Alessandro Del Piero. msn.com

Juve, splendida la collezione ADP ma Del Piero quando torna? - I tifosi l’apprezzano, però la domanda a Elkann è sempre in attesa di risposta ... tuttosport.com

