Juventus il futuro resta un rebus | Exor dice no ma tornano le voci saudite
Il futuro della Juventus continua a far discutere, nonostante i messaggi ufficiali vadano in una direzione chiara. Il rifiuto dell’offerta presentata da Tether e le parole nette di John Elkann sembravano aver chiuso il tema di una possibile cessione. In realtà, dietro le quinte, il dossier resta aperto. Il consiglio di amministrazione di Exor, azionista di maggioranza del club bianconero, ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether, valutata intorno a 1,1 miliardi di euro. A rafforzare la posizione è arrivata anche la presa di parola di Elkann, che ha ribadito la volontà di proseguire la storia della Juventus all’interno della famiglia Agnelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Vlahovic, niente Bayern Monaco: smentito l'interesse dei tedeschi, ma il futuro resta un rebus
Bernardo Silva Juventus: ancora nessuna trattativa ma… Il portoghese sta seriamente pensando a questo per il suo futuro! Novità importanti dopo le voci delle ultime settimane
Dybala tra Roma e Boca Juniors: il futuro è un rebus. Osvaldo: "Dipende dalle sue priorità"; Lorenzo Lucca e il rebus Napoli: il Cagliari resta alla finestra; Mainoo-Napoli: serve l'ok di Amorim. Rebus Frattesi, nome caldo per giugno; Milan, rebus portiere: Maignan resta la priorità, ma spuntano Risser e Ozer. L'Arsenal su Torriani.
Rebus di centrocampo, che succede? - Il centrocampo della Juventus continua a essere uno dei temi più discussi in questa fase della stagione.
Juventus, è rebus per il rinnovo di Yildiz: e sullo sfondo spunta l'interesse del Real Madrid - L'attaccante bianconero è in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2029, quindi ancora tre anni abbondanti, ma il suo rinnovo resta sempre in bilico.
Rebus centrocampo, qual è l'uomo giusto per il calciomercato della Juventus? Ditecelo voi in diretta live - Centrocampo rebus Juventus, qual è l'uomo giusto per Luciano Spalletti?
SpazioJ. Llorente non dimentica la Juventus: IL RE LEONE SUL PERIODO DIFFICILE DEI BIANCONERI Spalletti, problemi offensivi e un augurio per il futuro: questi i temi della nostra intervista a Fernando Llorente, presente al Gran Slam Padel Show
#Brozovic ha deciso il suo futuro La posizione della #Juventus
