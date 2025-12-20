Juventus il futuro resta un rebus | Exor dice no ma tornano le voci saudite

Il futuro della Juventus continua a far discutere, nonostante i messaggi ufficiali vadano in una direzione chiara. Il rifiuto dell’offerta presentata da Tether e le parole nette di John Elkann sembravano aver chiuso il tema di una possibile cessione. In realtà, dietro le quinte, il dossier resta aperto. Il consiglio di amministrazione di Exor, azionista di maggioranza del club bianconero, ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether, valutata intorno a 1,1 miliardi di euro. A rafforzare la posizione è arrivata anche la presa di parola di Elkann, che ha ribadito la volontà di proseguire la storia della Juventus all’interno della famiglia Agnelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

