Juventus Elkann rifiuterà anche i sauditi? Vorrebbero offrire circa 2 miliardi C&F

Recentemente, John Elkann ha rifiutato un’offerta di Tether per la Juventus. Ora si parla di un possibile interesse da parte di investitori sauditi, che avrebbero proposto circa due miliardi di euro. La situazione evidenzia le diverse opzioni di investimento per il club, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso.

John Elkann ha rifiutato l’offerta di Tether per l’acquisto della Juventus. Ora pare che, oltre alla società di criptovalute, ci sia anche un interesse da parte dei sauditi. Elkann rifiuta l’offerta di Tether, ma ora i sauditi che vorrebbero la Juventus. Come riportato da Calcio e Finanza: “L’offerta di acquisto sulla Juventus da parte di Tether ha svelato un’operazione che, per quanto non sia andata a buon fine, ha in sé un valore epocale. Sinora infatti non era mai avvenuto che qualcuno lanciasse un’opa se non ostile, quantomeno non concordata, su una società controllata dalla dinastia più potente del Paese, ovvero quella degli Agnelli-Elkann. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus, Elkann rifiuterà anche i sauditi? Vorrebbero offrire circa 2 miliardi (C&F) Leggi anche: Elkann e bin Salman, alla Juventus grandi manovre per aprire ai fondi sauditi (il Domani) Leggi anche: Juventus in vendita? Elkann ha deciso! Rifiuterà la proposta di Tether, ecco il motivo di questa scelta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, Elkann rifiuterà anche i sauditi? Vorrebbero offrire circa 2 miliardi (C&F) - John Elkann ha rifiutato l'offerta di Tether per l'acquisto della Juventus. ilnapolista.it

Tra il no a Tether e possibili interessamenti sauditi Elkann ha bisogno di un suo Boniperti (e probabilmente non solo) per la Juventus - L’offerta del colosso delle stablecoin Tether e la risposta negativa del numero uno di Exor riportano al centro il tema della governance del club bianconero e gli scenari sul suo futuro proprietario. calcioefinanza.it

Juventus, Elkann pronto a vendere tutto: dopo Gedi tocca ai bianconeri. L’apertura all’Arabia e gli scenari futuri - Secondo un'indiscrezione de Il Domani, il presidente della Exor Elkann starebbe pensando all'ingresso tra i soci della Juventus del principe saudita bin Salman ... sport.virgilio.it

Lippi: "Agnelli simbolo della Juventus. Con Elkann si può continuare questa tradizione" x.com

"Non mi sembra di aver mai visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juventus in vendita, e questa è la cosa principale. Quella della Juventus è una storia di 102 anni, una storia vincente, che anche nei momenti di difficoltà resta un punto - facebook.com facebook

