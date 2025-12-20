Juventus dopo Tether anche i sauditi bussano alla porta | Elkann resisterà all’offerta da 2 miliardi?
Dopo il 'no' a Tether, emergono voci di un possibile interesse saudita per la Juventus, valutata circa 2 miliardi di euro. John Elkann, però, resta prudente: il club è un asset simbolico che va oltre i numeri di bilancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Juventus, dopo Tether anche l'Arabia Saudita pensa all'acquisto del club. C'è una valutazione della famiglia Agnelli-Elkann - Il punto sul futuro del club bianconero e cosa filtra sulle voci riguardanti emissari sauditi che hanno ventilato un possibile interessamento nell'acquistare la Juventus. calciomercato.com
Juventus, dopo Tether anche i sauditi bussano alla porta: Elkann resisterà all’offerta da 2 miliardi? - Dopo il 'no' a Tether, emergono voci di un possibile interesse saudita per la Juventus, valutata circa 2 miliardi di euro ... fanpage.it
Juventus, Elkann rifiuterà anche i sauditi? Vorrebbero offrire circa 2 miliardi (C&F) - John Elkann ha rifiutato l'offerta di Tether per l'acquisto della Juventus. ilnapolista.it
